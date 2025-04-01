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На лесной дороге в Сорокинском районе погиб молодой мотоциклист

Происшествия, 14:45 20 апреля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

17-летний мотоциклист погиб в ДТП в Сорокинском районе Тюменской области 20 апреля, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Мотоцикл "Урал" опрокинулся на лесной дороге, молодой водитель погиб на месте происшествия. Подросток не имел водительского удостоверения, мотоцикл взял покататься у знакомого.

Погибшего нашёл селянин, проезжавший по дороге, он и сообщил о случившемся в полицию. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП , мотоциклисты , Сорокинский район

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