320 тысяч рублей заплатит батутный центр в Тобольске травмированному ребёнку
320 тыс. рублей заплатит батутный центр в Тобольске 11-летней девочке, получившей травму при прыжках, сообщает прокуратура Тюменской области.
Прокурорская проверка, проведённая по обращению матери ребёнка, установила, что девочка пострадала в ноябре 2024 года и получила закрытые переломы костей левой ноги.
Межрайонная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с индивидуального предпринимателя компенсации морального вреда.
Тобольский городской суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал в пользу ребёнка компенсацию в размере 270 тыс. рублей, а также штраф за нарушение прав потребителей в 50 тыс. рублей.