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320 тысяч рублей заплатит батутный центр в Тобольске травмированному ребёнку

Происшествия, 15:31 23 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

320 тыс. рублей заплатит батутный центр в Тобольске 11-летней девочке, получившей травму при прыжках, сообщает прокуратура Тюменской области.

Прокурорская проверка, проведённая по обращению матери ребёнка, установила, что девочка пострадала в ноябре 2024 года и получила закрытые переломы костей левой ноги.

Межрайонная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с индивидуального предпринимателя компенсации морального вреда.

Тобольский городской суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал в пользу ребёнка компенсацию в размере 270 тыс. рублей, а также штраф за нарушение прав потребителей в 50 тыс. рублей.

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# батут , компенсация , прокуратура , Тобольск

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