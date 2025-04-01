В Викуловском районе 22 предприятия готовы к посевной кампании
Начать посевную кампанию готовы 22 сельхозпредприятия Викуловского района. Они выведут на поля 120 единиц транспорта, сообщил глава муниципалитета Андрей Лотов по итогам визита в хозяйства.
Специалисты районного управления АПК оценили подготовку спецтехники и инвентаря к проведению полевых работ, обеспеченность кондиционным семенным материалом, наличие горюче-смазочных материалов, подготовку кадров, соблюдение требований охраны труда, накопление минеральных удобрений и средств защиты растений.