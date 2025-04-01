Более 900 тысяч рублей похитили из бюджета РФ руководители стоматологической клиники в Тюмени

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Помощника директора частной стоматологической клиники будут судить в Тюмени мошенничестве при получении налогового вычета на сумму свыше 900 тыс. рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, обвиняемая предоставила в налоговый орган поддельные документы об оказании ей дорогостоящих стоматологических услуг для получения социального налогового вычета.

Схему хищения денег из бюджета обвиняемой предложила директор клиники, которая подписывала поддельные договоры и акты об оказанных услугах.

Также обвиняемая завышала суммы в отчётных документах своих знакомых, проходивших лечение в клинике, помогала им оформить заявление на вычет за вознаграждение в 10 %.

Общая сумма причиненного бюджету Российской Федерации ущерба превысила 900 тыс. рублей. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Тюмени.

Как отметили в надзорном органе, уголовное преследование в отношении директора стоматологической клиники было прекращено в связи с её смертью.