Артём Жога: Урал и Западная Сибирь по праву именуются опорным краем державы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На протяжении многих десятилетий Урал и Западная Сибирь вносят значимый вклад в развитие экономики страны, и по праву именуются опорным краем державы. Об этом заявил полномочный представитель президента России Артём Жога, который обратился к жителям Уральского федерального округа с первомайским поздравлением.

"В этот день мы чествуем людей разных профессий, тех, кто вносит посильный вклад в настоящее и будущее нашей страны, - отметил Артём Жога. - В преддверии юбилея великой Победы мы не можем не вспомнить трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны. Тогда на плечи уральцев и сибиряков легла тяжелая и очень ответственная задача – в кратчайшие сроки нужно было перестроить всю жизнь под нужды фронта, стать надежным тылом способным обеспечить армию всем необходимым. Ценой неимоверных усилий, ценой круглосуточного самоотверженного труда эта цель была достигнута. Сегодня уже 12 городов Уральского федерального округа удостоены почетного звания "Город трудовой доблести". Уверен, их количество будет расти. И сегодня доблестный труд – этот гарантия победы. Мы вновь сплотились и работаем над решением задач поставленных нашим президентом. Трудимся ради наших ребят на передовой и друзей в новых регионах, ради наших родных и близких, ради развития, процветания и великого будущего нашей России".

Жога поблагодарил жителей за труд и за искреннее служение Отчизне.