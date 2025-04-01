Трех человек эвакуировали из горящей квартиры в доме на ул. Федюнинского Тюмени
Трех человек эвакуировали из горящей квартиры в доме на ул. Федюнинского в Тюмени. Пожар произошел на десятом этаже. Сообщение о возгорании поступило в третьем часу 29 апреля, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.
"К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление на 10 этаже многоквартирника. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание на двух квадратных метрах", - уточняется в сообщении.
К тушению привлекли шесть единиц техники, 22 человека личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области.
Предварительно пострадавших нет, причину происшествия устанавливают.