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Трех человек эвакуировали из горящей квартиры в доме на ул. Федюнинского Тюмени

Происшествия, 18:45 29 апреля 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Трех человек эвакуировали из горящей квартиры в доме на ул. Федюнинского в Тюмени. Пожар произошел на десятом этаже. Сообщение о возгорании поступило в третьем часу 29 апреля, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

"К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление на 10 этаже многоквартирника. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание на двух квадратных метрах", - уточняется в сообщении.

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

К тушению привлекли шесть единиц техники, 22 человека личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области.

Предварительно пострадавших нет, причину происшествия устанавливают.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , спасение на пожаре

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