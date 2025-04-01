Подросток-бесправник накопил на автомобиль и устроил ДТП в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

17-летний бесправник за рулём Lada устроил ДТП в Тюмени. Как рассказали в областной Госавтоинспекции, отечественный автомобиль столкнулся с Lexus на ул. Моторостроителей 29 апреля.

По предварительным данным, подросток приобрёл автомобиль на накопленные деньги. Родители о покупке сына не знали.

На водителя составлен материал за управление автомобилем без прав.

Транспортное средство помещено на штрафную стоянку. Информация о ДТП направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.