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Подросток-бесправник накопил на автомобиль и устроил ДТП в Тюмени

Происшествия, 13:53 30 апреля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

17-летний бесправник за рулём Lada устроил ДТП в Тюмени. Как рассказали в областной Госавтоинспекции, отечественный автомобиль столкнулся с Lexus на ул. Моторостроителей 29 апреля.

По предварительным данным, подросток приобрёл автомобиль на накопленные деньги. Родители о покупке сына не знали.

На водителя составлен материал за управление автомобилем без прав.

Транспортное средство помещено на штрафную стоянку. Информация о ДТП направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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