150 юных тюменских дзюдоистов поборются за "Кубок Сэнсэя" 3 и 4 мая

| Фото: департамент по спорту Тюменской области | Фото: департамент по спорту Тюменской области

Более 400 спортсменов до 15 лет из 23 субъектов Российской Федерации выйдут на татами Центра "Тюмень-дзюдо" 3 и 4 мая. Среди них – 150 представителей Тюменской области.

Как сообщает региональный департамент по спорту, лучших юных борцов определят в 18 весовых категориях. По итогам личного первенства будет определен регион-победитель, который завоюет почетный "Кубок Сэнсэя".

Данный старт входит в серию турниров "Лига Патриотов". Начало соревнований в 10 часов.