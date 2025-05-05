  • 5 мая 20255.05.2025понедельник
  • В Тюмени 17..19 С 6 м/с ветер западный

Более 58 тыс. тюменцев проголосовали за дизайн-проекты общественных территорий

Общество, 11:40 05 мая 2025

дизайн-проект Госуслуги. Решаем вместе | Фото: дизайн-проект Госуслуги. Решаем вместе

58 тыс. 484 жителя Тюменской области проголосовали за дизайн-проекты общественных территорий на 5 мая. Лидеры всероссийского онлайн-голосования - скверы и парки - будут благоустроены в 2026 году.

Сейчас в Тюмени лидирует дизайн-проект сквера Депутатов. За него свои голоса отдали 13 тыс. 89 жителей. В Тобольске на первом месте Менделеев-парк (5 тыс. 887 голосов). В Ишиме за благоустройство территории между домами на ул. Карла Маркса, 62 проголосовали 2 тыс. 43 человек.

Напомним, что в областном центре на Всероссийское онлайн-голосование заявлены сквер Депутатов, аллея Молодоженов, площадь Борцов Революции. В Тобольске - Менделеев-парк, в Ишиме - территория между домами на ул. Карла Маркса, 62. Выразить свое мнение могут жители региона старше 14 лет до 12 июня. Сделать это можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через мобильное приложение "Госуслуги Решаем вместе", а также с помощью волонтеров.

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства проходит в рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благоустройство , интернет-голосование , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:08 05.05.2025"Ночь музеев" пройдет в Тюмени на пяти площадках
12:46 05.05.2025Тоболяки исполнят вальс Победы
12:24 05.05.2025Более 12 тысяч тюменских школьников в этом году сдадут ЕГЭ
12:13 05.05.2025Ирина Широкова: "Боевой кадровый резерв" - площадка для тех, кто хочет развиваться

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора