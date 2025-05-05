Более 58 тыс. тюменцев проголосовали за дизайн-проекты общественных территорий

| Фото: дизайн-проект Госуслуги. Решаем вместе | Фото: дизайн-проект Госуслуги. Решаем вместе

58 тыс. 484 жителя Тюменской области проголосовали за дизайн-проекты общественных территорий на 5 мая. Лидеры всероссийского онлайн-голосования - скверы и парки - будут благоустроены в 2026 году.

Сейчас в Тюмени лидирует дизайн-проект сквера Депутатов. За него свои голоса отдали 13 тыс. 89 жителей. В Тобольске на первом месте Менделеев-парк (5 тыс. 887 голосов). В Ишиме за благоустройство территории между домами на ул. Карла Маркса, 62 проголосовали 2 тыс. 43 человек.

Напомним, что в областном центре на Всероссийское онлайн-голосование заявлены сквер Депутатов, аллея Молодоженов, площадь Борцов Революции. В Тобольске - Менделеев-парк, в Ишиме - территория между домами на ул. Карла Маркса, 62. Выразить свое мнение могут жители региона старше 14 лет до 12 июня. Сделать это можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через мобильное приложение "Госуслуги Решаем вместе", а также с помощью волонтеров.

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства проходит в рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни".