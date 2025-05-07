Более 2,8 тыс. соискателям помогла найти работу служба занятости Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 869 соискателям помогли найти работу специалисты служба занятости Тюменской области с начала года. Это около половины обратившихся за такой услугой. Уровень безработицы составляет 0,28 %, такой статус присвоили 2,1 тыс. жителям региона.

По информации департамента труда и занятости Тюменской области, работодатели заявили 11,7 тыс. вакансий. Больше всего предложений в строительной сфере – 1,9 тыс. Еще 5,8 тыс. – в образовательных, профессиональных, научных, технических организациях, госуправлении, соцобеспечении, на обрабатывающих производствах, в сельском и лесном хозяйствах, в компаниях, которые занимаются охотой, рыбоводством и рыболовством.