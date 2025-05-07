  • 7 мая 20257.05.2025среда
  • В Тюмени 16..18 С 5 м/с ветер западный

Более 2,8 тыс. соискателям помогла найти работу служба занятости Тюменской области

Экономика, 14:35 07 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 869 соискателям помогли найти работу специалисты служба занятости Тюменской области с начала года. Это около половины обратившихся за такой услугой. Уровень безработицы составляет 0,28 %, такой статус присвоили 2,1 тыс. жителям региона.

По информации департамента труда и занятости Тюменской области, работодатели заявили 11,7 тыс. вакансий. Больше всего предложений в строительной сфере – 1,9 тыс. Еще 5,8 тыс. – в образовательных, профессиональных, научных, технических организациях, госуправлении, соцобеспечении, на обрабатывающих производствах, в сельском и лесном хозяйствах, в компаниях, которые занимаются охотой, рыбоводством и рыболовством.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# вакансии , рынок труда

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:30 07.05.2025Тюменским компаниям предлагают стать партнерами предпринимательского форума
15:08 07.05.2025В Тюменской области обследуют 191,8 тыс. гектаров сельхозземель на сорняки и вредителей
14:35 07.05.2025Более 2,8 тыс. соискателям помогла найти работу служба занятости Тюменской области
14:13 07.05.2025В Уватском районе инвесторы откроют аптечный пункт, построят хостел и базу отдыха

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора