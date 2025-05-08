Выставка о подвиге тружеников тыла Тюмени открылась в "Конторе пароходства"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Выставка "Постскриптум", посвященная героям, которые не держали в руках оружие – труженикам тыла, открылась в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 8 мая. Событие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как отметила директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова, каждый художник делится личной историей, авторы работ изучали архивные материалы, первоисточники.

Сейчас как никогда важно сохранение настоящей истории. Также экспозиция — дань памяти прадедушкам и прабабушкам, которые своим подвигом проложили путь к Победе.

"На площадке "Конторы пароходства" художники могут показать свое творчество в разных направлениях. Миссия заключается в том, чтобы через рефлексию вынести определенные смыслы, делать открытия, транслировать это для всех жителей города. В этом году исполняется 80 лет с момента Великой Победы. Впервые спустя определенный промежуток времени пройдет шествие "Бессмертного полка". Тюменская область является родиной этой акции, ее придумал Геннадий Кириллович Иванов. Движение стало всероссийским. Возможно, что такие инициативы, которые рождаются в таких пространствах как "Контора пароходства" и "Космос", будут транслироваться дальше, объединяя единомышленников", — поделилась Ирина Широкова.

В пространстве на первом этаже мультицентра разместились инсталляции, живопись, графика. Ранее организаторы выставки провели своеобразный закрытый опен-колл. Авторы идеи сами написали местным художникам, которые могли бы выразиться по теме и дать нечто новое в изобразительном искусстве, и предлагали им принять участие, поделилась куратор выставки Александра Жернова. В итоге к проекту присоединились 11 создателей, в том числе студенты ТюмГУ, которые создали большую инсталляцию на входе.

Виталий Швецов представил на выставке две работы — "Эхо прошедшей войны: взгляд в настоящее, труд в прошлом" и "Память сердца". Представлены здесь и юбилейные медали бабушки и дедушки художника. Для первой работы — портрета ветерана — автор создал фактурный лист с эффектом старой фотографии. Для этого пропитал бумагу водой, а потом уже нанес растворимый кофе. На пожелтевшем фоне изображено изрезанное морщинами лицо ветерана. Внизу представлена сцена из прошлой жизни пожилого мужчины, когда он работал у станка на заводе времен Великой Отечественной войны. "Память сердца" также выполнена в темных тонах. На листе бумаги углем изображена бабушка с медалью на груди. Акцент сделан на сильные руки, которые не боялись труда.

Внимание привлекает работа в смешанной технике "Победа. Одна на всех". Ее автор Алевтина Юрчак рассказала, что она изготовила примерно 465 лиц из папье-маше, ни одно не повторяется. Здесь и мужчины, и женщины, и дети. Работа говорит о том, как объединение людей приносит чудо, о торжестве жизни и духа, о победе света над тьмой.

"Наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки не выбирали возраст, в котором им придется столкнутся с войной. Они великий пример для всех нас", — сказала художница.

Исторический комментарий к экспозиции оставил краевед Дмитрий Падерин. На стене можно прочитать о том, как жил небольшой сибирский городок в военные годы, какие профессии пришлось освоить женщинам и подросткам. Отдельно автор комментария остановился на том, какую продукцию для фронта выпускали на территории Тюмени.

Посетить выставку "Постскриптум" можно бесплатно, она проработает до 27 июня. Возрастное ограничение: 0+.

Кроме того, в рамках этой выставки организуют тематические мероприятия и медиации — нестандартный подход к экскурсиям с диалогом со зрителями.

Инна Пахомова