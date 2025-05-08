Первый в истории "Бессмертный полк" на воде и в воздухе провели в Нижнетавдинском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Акцию "Бессмертный полк" провели на реке Тавда в Нижнетавдинском районе. Впервые за всю историю проекта энтузиасты на 15 катерах и моторных лодках прошли по воде с портретами своих дедов и прадедов.

Акция проходила по инициативе информационного агентства "Тюменская линия" и регионального отделения "Бессмертного полка России". Провела новаторское мероприятие администрации района.

К водному пробегу присоединился глава муниципалитета Сергей Борисевич. По его словам, кроме маломерных судов, участие в акции приняли аэропланеристы.

"Они пролетели над рекой с флагами военно-морского флота, Российской Федерации и Тюменской области и знаменем Победы, показав силу, потенциал и единство нашего государства", - рассказал Сергей Борисевич.

Зрелищное событие собрало на берегу реки Тавда множество зрителей. Для них на пляже был организован концерт, в исполнении артистов для гостей прозвучали песни военных лет.

"Река Тавда - судоходная, потенциал у нас очень большой, и мне кажется, что такое мероприятие - это начало только начало большого пути", - уверен Сергей Борисевич.

Вместе с нижнетавдинцами участие в акции принял Валерий Борисов, возглавлявший район в 2015-2025 годах. К "Бессмертному полку" на воде и воздухе он присоединился с портретом своего дяди Григория Маганова.

Отметим, что в День Победы 9 мая традиционное шествие "Бессмертного полка" с портретами победителей соберёт в Нижней Тавде около пяти тысяч человек.

Александр Лабыкин, Николай Ступников