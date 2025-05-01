Тюменские участники СВО получили гуманитарный груз от земляков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бойцы учебного батальона воздушно-десантных войск "Гроза", где служат бойцы из Тюменской области, получили гуманитарную помощь. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Запрос был на средства цифровой связи. Эти радиостанции с возможностью шифровки данных – стержень управления войсками, в том числе и скрытного. Даже если враг перехватит информацию, то она устареет раньше, чем успеют расшифровать", - уточнил глава региона.

Он отметил, что без современного оборудования невозможно грамотно и безопасно организовывать тактические действия: "Продолжим и дальше помогать нашим парням. Победа будет за нами!".