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Тюменцы проведут чемпионат УФО по спортивному метанию ножа

Спорт, 11:38 11 мая 2025

группа "Федерация спортивного метания ножа Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: группа "Федерация спортивного метания ножа Тюменской области" во ВКонтакте

Тюменцы проведут чемпионат Уральского федерального округа по спортивному метанию ножа в Новом Уренгое в июле. Организатором выступит Федерация спортивного метания ножа Тюменской области.

Также в планах – чемпионат Тюменской области, участие тюменских спортсменов в чемпионатах Азии и мира.

"Мы занимаемся развитием и популяризацией этого вида спорта, организацией и проведением соревнований. Я также курирую развитие метания ножа в Уральском федеральном округе. Наши отделения уже есть в Челябинской и Свердловской областях, ХМАО и ЯНАО. Пока нет отделения лишь в Курганской области. Мы провели два чемпионата Уральского федерального округа. В 2024 году в Екатеринбурге наши спортсмены завоевали 25 наград, а в 2025-м в Тюмени – уже 30, включая золото. Есть чемпион всероссийских соревнований – ветеран СВО", - сказал "Тюменской области сегодня" президент Федерации спортивного метания ножа Тюменской области, тренер по этому виду спорта Сергей Дроздков.

Всё началось в 2001 году в Самаре в рамках "русского боя", позже переименованного в "универсальный бой". В 2015 году олимпийский чемпион по дзюдо Сергей Новиков и его команда решили выделить метание ножа в отдельный вид спорта. 1 октября 2019 года он был включен в реестр Минспорта.

Региональное отделение работало с 2023 года, а 4 января 2024-го открылась полноценная федерация.

"Сначала было некоторое непонимание: слово "нож" пугало педагогов и директоров школ. Сейчас нас приглашают на массовые мероприятия. Недавно мы в третий раз участвовали в военно-спортивной игре для школьников "Штурм. Метелица" и в мероприятии "Офицерский вальс". О нас снимали репортажи на центральном телевидении. Мы работаем с силовыми структурами, тренируем действующих офицеров. За 2024 год через наши секции прошли более пяти тысяч человек", – добавил Сергей Дроздков.

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