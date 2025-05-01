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85 жителей Тюменской области пострадали от мошенников за минувшую неделю

Происшествия, 14:48 12 мая 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

85 жителей Тюменской области пострадали от рук телефонных и интернет-мошенников за минувшую неделю. Общая сумма похищенных денег превысила 25 млн рублей. Наибольшая сумма - 2,3 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Так, неизвестный позвонил тюменке с неизвестного номера и представился сотрудником ФСБ. Под предлогом избежать уголовной ответственности, он похитил 2,3 млн рублей у женщины, которые она самостоятельно перевела через банкомат на банковские счета, подконтрольные злоумышленникам.

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# мошенники , прокуратура Тюменской области

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