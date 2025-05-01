85 жителей Тюменской области пострадали от мошенников за минувшую неделю
85 жителей Тюменской области пострадали от рук телефонных и интернет-мошенников за минувшую неделю. Общая сумма похищенных денег превысила 25 млн рублей. Наибольшая сумма - 2,3 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Так, неизвестный позвонил тюменке с неизвестного номера и представился сотрудником ФСБ. Под предлогом избежать уголовной ответственности, он похитил 2,3 млн рублей у женщины, которые она самостоятельно перевела через банкомат на банковские счета, подконтрольные злоумышленникам.