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Спартакиаду среди допризывной молодежи Тюменской области посвятят 80-летию Победы

Спорт, 12:35 13 мая 2025

пресс-служба центра "Аванпост" | Фото: пресс-служба центра "Аванпост"

I этап Спартакиады среди допризывной молодежи Тюменской области пройдет в ТВВИКУ, спорткомплексе "Гагаринский" и региональном центре "Аванпост" с 15 по 16 мая. Мероприятия посвятят 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Участниками станут 11 команд из муниципалитетов региона. Это ребята в возрасте от 14 до 17 лет из Ишимского, Ярковского, Юргинского, Аромашевского, Упоровского и Вагайского районов, Заводоуковского муниципального округа, а также Тобольска, Ялуторовска и Тюмени.

В первый день их ожидает полоса препятствий, включающая общие контрольные упражнения военно-прикладного вида спорта — здесь важна скорость, точность и ловкость. Далее команды переместятся в спортивный комплекс, чтобы показать себя в плавании на дистанции 50 метров.

Второй день проверит участников на физическую подготовку, они выполнят подъем с переворотом на перекладине и осуществят забег на 100 и 3 тыс. метров, сообщает региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".

По итогам этапа команды-победители будут награждены медалями, а лучшие курсанты, которые проявят себя в дисциплинах, отправятся на Всероссийскую спартакиаду.

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# допризывная молодежь , спартакиада

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