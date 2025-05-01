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В Тюменском районе ищут инвесторов для строительства лыжероллерной трассы

Экономика, 17:10 13 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лыжероллерную трассу 3 км на условиях концессии или муниципально-частного партнерства в пос. Боровский Тюменского района предлагают построить инвесторам. Примерный объем инвестиций - 119 млн рублей.

По информации регионального инвестагентства, под проект предлагают участок площадью 15 га. В рамках проекта предусмотрено: установка МАФов и спортивного оборудования, обустройство городошной площадки, снос устаревших построек (спорткомплекс, гаражи и пр.), развитие существующего спортядра: футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольные площадки, иные коммерческие услуги.

Пропускная способность: 40 человек. Трассу можно использовать для проведения официальных соревнований районного и регионального уровней.

По вопросам обращаться - 8(3452)28-88-50, Андрей Зуев, администрация Тюменского района.

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# инвестиционное агентство , спорт , строительство , Тюменский район

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