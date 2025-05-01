В Тюменском районе ищут инвесторов для строительства лыжероллерной трассы
Лыжероллерную трассу 3 км на условиях концессии или муниципально-частного партнерства в пос. Боровский Тюменского района предлагают построить инвесторам. Примерный объем инвестиций - 119 млн рублей.
По информации регионального инвестагентства, под проект предлагают участок площадью 15 га. В рамках проекта предусмотрено: установка МАФов и спортивного оборудования, обустройство городошной площадки, снос устаревших построек (спорткомплекс, гаражи и пр.), развитие существующего спортядра: футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольные площадки, иные коммерческие услуги.
Пропускная способность: 40 человек. Трассу можно использовать для проведения официальных соревнований районного и регионального уровней.
По вопросам обращаться - 8(3452)28-88-50, Андрей Зуев, администрация Тюменского района.