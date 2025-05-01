Четыре инвестпроекта на 58,5 млн рублей реализуют в Юргинском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре инвестиционных проекта на 58,5 млн рублей реализуют в Юргинском районе. По ним создадут 19 новых рабочих мест, сообщил глава муниципального образования Виктор Васильев.

Годом ранее в районе инвесторы реализовали пять проектов. В том числе, создана пасека, открыт магазин. В первые три месяца 2025 года начал работать цех по ремонту автомобилей и сельхозтехники.

Бизнесмены продолжают строить базу отдыха "Бучиха", развивать семеноводство, готовятся к открытию шиномонтажа для грузового транспорта и цеха по сбору вторичного сырья. Кроме того, идет подготовка к строительству комбикормового завода и площадок для содержания мясного скота.