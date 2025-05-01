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Пятерых водителей задержали в Тюмени за флешмоб во дворе

Происшествия, 20:52 14 мая 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Пятерых водителей, устроивших флешмоб во дворе дома на ул. Муравленко в Тюмени, задержали сотрудники Госавтоинспекции.

Автомобилисты ехали колонной, нарушали ПДД во дворе. Об этом в полицию сообщила одна из местных жительниц.

Как сообщили в ГАИ, четверо молодых людей в возрасте от 18 до 20-ти лет привлечены к ответственности за незаконную тонировку. Снять темную пленку они отказались, всем выписаны требования об устранении недостатков.

18-летний водитель "Лады Приора" наказан за езду без прав. Автомобиль эвакуирован. Молодой человек, управлявший иномаркой, привлечен к ответственности за нарушение правил проезда перекрестка.

Молодые люди сказали, что поздравляли друга, живущего во дворе, с днем рождения.

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# автомобилист , Госавтоинспекция Тюменской области

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