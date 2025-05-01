В Тюменской области на 44 % снизился объем ипотечного кредитования

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 44 % снизился объем выдачи ипотек в Тюменской области, Югре и на Ямале с января по март 2025 года. По потребительским займам и на покупку машины произошло падение почти на четверть, сообщает отделение Банка России.

Общий объем оформленных кредитов за первый квартал оценивается в более чем 160 млрд рублей. Но это на треть меньше, чем за три первых месяца годом ранее.

"Снижение выдачи розничных кредитов связано не только с высокими ставками банков, но и с регуляторными мерами. Мы вводим такие разумные профилактические ограничения для того, чтобы сократить выдачу рискованных кредитов и защитить людей от последствий избыточной долговой нагрузки. Это в конечном итоге должно обеспечить стабильность нашего банковского сектора, не допустить перегрева в кредитовании и ценовых пузырей как в ипотеке, так и в других сегментах рынка", – прокомментировала управляющий отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

В разрезе регионов больше всего кредитов взяли в банках югорчане – 68 млрд рублей, тюменцы – 67 млрд рублей, ямальцы – 25 млрд рублей.

Вместе с тем, совокупная задолженность жителей Тюменской области и автономных округов по всем видам кредитов на начало апреля превысила 1,4 трлн рублей, за год она снизилась менее чем на 1 %.