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Иван Квитка прокомментировал регулирование платного приема в вузы

Политика, 13:19 15 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Объемы платного обучения в вузах будут регулировать, сообщил депутат Государственной думы РФ Иван Квитка, который поддержал в первом чтении соответствующий законопроект.

"Инициатива направлена на повышение качества образования и разработана по поручению президента России, - пояснил Иван Квитка. - Предлагается наделить правительство РФ полномочиями регулировать вопросы объема платного приема абитуриентов. Дело в том, что сейчас вузы занимаются этим самостоятельно".

Практика показала, что ряд вузов в погоне за прибылью открывают платный набор на непрофильные для них специальности и занижают проходной балл на коммерческие отделения.

"К сожалению, страдает уровень подготовки специалистов во всех отраслях, - подчеркнул Иван Квитка. - После того, как законопроект будет принят в третьем чтении, объемы "платников" будут регулировать профильные министерства".

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# вузы , Госдума , Иван Квитка , студенты

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