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Более 30 исторических зданий в Тюменской области доступны для инвесторов

Экономика, 16:37 15 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

34 исторических здания доступны для инвесторов в Тюменской области. 14 из них сейчас готовят к торгам. Объекты культурного наследия регионального и федерального значения выставлены на платформе наследие.дом.рф, сообщает ДОМ.РФ.

С 2024 г. госкорпорация выступает оператором президентской программы по восстановлению и сохранению ОКН, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Для привлечения инвесторов к сохранению культурного наследия ДОМ.РФ при поддержке Минкультуры России разработала и запустила единую цифровую платформу.

"ДОМ.РФ комплексно подходит к задаче восстановления объектов культурного наследия и их интеграции в городскую среду, уделяя большое внимание работе с инвесторами и выстраивая для них удобную технологичную платформу "Наследие". Мы понимаем, что одним из ключевых инструментов для повышения интереса и мотивации инвесторов к работе с ОКН сегодня остаётся льготная ставка кредитования. Уже пять кредитных организаций, включая Банк ДОМ.РФ, готовы предоставлять займы на таких условиях", – отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

По оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, комплексные меры по итогам восстановления и вовлечения в оборот одной тыс. исторических задний позволят создать более 53 тыс. рабочих мест. А размер дополнительных налогов и страховых взносов может превысить 19 млрд рублей ежегодно.

Через платформу от инвесторов уже прошло более 200 заявок на восстановление объектов культурного наследия.

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# инвесторы , объекты культурного наследия , реставрация

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