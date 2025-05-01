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Аграрии Тюменской области в 2024 году приобрели 116 единиц сельхозтехники

Политика, 09:50 16 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стабильная ситуация с исполнением областного бюджета в 2024 году позволила тюменским аграриям приобрести 116 единиц современной сельхозтехники (в 2023 – 108 единиц). Это отметил председатель комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин, комментируя итоги заседания, на котором был рассмотрен вопрос об исполнение областного бюджета за 2024 год.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий (в весе после доработки) составил 1 млн 574 тыс. 75 тонн, что больше, чем в 2023 году на 1,7%. Выделялись субсидии для поддержки сельхозкооперации. На реализацию регионального проекта "Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК" в отчетном периоде также были направлены средства на возмещение части затрат на уплату процентов. В том числе по инвесткредитам (займам), по кредитам, полученным лизинговыми компаниями по кредитным договорам и многое другое.

Он выразил надежду, что ситуация с бюджетом 2025 года, будет столь же положительной. "Это позволит нам внести поправки в бюджет и расширит возможности для сельхозпроизводителей. На сегодняшний день идет перевыполнение, пусть и небольшое. Главное, чтобы динамика сохранилась до конца этого года", - подчеркнул Владимир Ковин.

Бюджет, по словам заместителя главы комитета Александра Анохина, — это самый главный документ. "Мы его принимаем и в течение всего года отслеживаем, как наполняется, как исполняется, - отметил он. - Радует, что с учетом санкций, которые против страны вводятся, и тех проблем, с которыми сталкивается экономика, наша область достаточно успешно все преодолевает. Хотелось бы отметить слаженную работу регионального правительства и депутатского корпуса – все это благоприятно сказалось на исполнении бюджета".

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# Александр Анохин , АПК , бюджет , Владимир Ковин , облдума

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