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Тюменский производитель алюминиевых конструкций для фасадов получит поддержку ЕЭК

Экономика, 11:07 16 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект по изготовлению алюминиевых светопрозрачных конструкций инновационного типа "Элемент" тюменского предприятия "Регион Девелопмент" получит поддержку Евразийской экономической комиссии. Решение принято на заседании Проектного офиса по поддержке промышленной кооперации при консультативном совете торгово-промышленных палат стран Евразийского экономического союза.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер", куда входит тюменская компания.

"Участники кооперационного проекта могут претендовать на получение льготных кредитов и займов от 6,5 процентов годовых при условии субсидирования части ставки по кредитам и займам в размере 100 процентов ключевой ставки Центробанка, Национальных банков из бюджета Евразийской экономической комиссии", - уточнила генеральный директор кластера Юлия Ахметова.

В обсуждении проекта участвовали деловые объединения стран союза, а также представители Минэкономразвития и Минпромторга России. В реализации проекта производства алюминиевых моделей участвуют компании РФ, Республик Беларусь и Казахстан.

"Кооперационные цепочки, слагаемые в кластере, являются внутрирегиональными, межрегиональными и международными. На сегодня участниками кластера инициированы 11 инвестиционных проектов на сумму более 7 миллиардов рублей. Это модернизация и расширение производства строительных материалов", - сказала Юлия Ахметова.

Строительно-индустриальный кластер оказывает содействие предприятиям Тюменской области в подготовке пакета документов, заявок и комплексно сопровождает процесс получения поддержки до момента поступления финансовых средств на предприятие. Суммарный портфель заявок, сформированных при помощи кластера, на получение льготного финансирования на сегодня превысил 3,5 млрд рублей. Работа по ним продолжается.

Напомним, технологию изготовления алюминиевых светопрозрачных конструкций инновационного типа "Элемент" тюменская компания под руководством Андрея Табанакова представила журналистам и представителям власти в декабре 2024 г.

"Регион девелопмент" - единственная в Тюменской области компания, занятая проектированием, производством и монтажом фасадных материалов. Первый объект, который реализовала компания, - это новый офис НОВАТЭКа. Его сдали в эксплуатацию в конце 2023 г.

Добавим, всего в Строительно-индустриальный кластер Тюменской области с марта 2024 г. вошли около 80 компаний, а в периметре находятся 750 предприятий.

Анжела Лебедева

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# Минпромторг РФ , строительно-индустриальный кластер

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