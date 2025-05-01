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Тюменцы могут на 41 % увеличить свой заработок с помощью нейросетей

Экономика, 12:25 20 мая 2025

Пресс-служба "Авито работа" | Фото: Пресс-служба "Авито работа"

На 41 % можно увеличить свой заработок за счёт технологий искусственного интеллекта. Соискатели, которые умеют работать с ИИ, используют его возможности для поиска подработок или дополнительных рабочих проектов.

"Мы опросили соискателей, чтобы узнать, какие функции они уже делегируют искусственному интеллекту в процессе трудоустройства. 29 процентов опрошенных сообщили, что оптимизируют поиск подходящих вакансий. Поручают нейросетям анализ текущего рынка и выбор объявлений. 22 процента используют технологии для создания или редактирования резюме, столько же — для формирования портфолио и презентаций. При этом почти треть респондентов считают, что ИИ сыграл для них важную роль при поиске работы, а 44 процента признали, что технологии сделали процесс проще. Понимая запрос аудитории, мы интегрируем новые функции на нашей площадке — например, недавно запустили возможность улучшения описания опыта работы в резюме с помощью собственной языковой модели. Инструмент позволяет в один клик преобразовать текст пользователей в описание, соответствующее рыночным стандартам", - прокомментировал директор категории "Офисные профессии" "Авито работы" Кирилл Пшеничных.

На платформе также развивают функционал для работодателей. Например, чат-бот HRMOST позволяет компаниям не только быстрее нанимать подходящих кандидатов, но и возвращать бывших сотрудников на работу. В качестве реализованного кейса Пшеничных привел пример сотрудничества с крупным сетевым магазином. Компании удалось сэкономить 15 млн рублей за счёт того, что ей удалось вернуть более 1,7 тыс. ушедших за три года сотрудников. С помощью чат-бота провели опрос, который помог выявить причины их ухода.

Оксана Корнеенкова

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# занятость , нейросеть , работа , трудоустройство

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