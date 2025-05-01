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Семинар для российских спортивных судей по настольному теннису организуют в Тюмени

Спорт, 09:40 23 мая 2025

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Всероссийский очный семинар для спортивных судей по настольному теннису без ограничений по уровню подготовки пройдет в легкоатлетическом манеже 8 июня. В программу мероприятия входят теоретические занятия и сдача квалификационного зачёта на соответствующую судейскую категорию или ее повышение, сообщают организаторы.

Слушатели смогут получить необходимые знания и навыки работы на игровой площадке, включая последние требования Международной федерации настольного тенниса. Кроме того, предусмотрено обсуждение различных вопросов, связанных с работой главной судейской коллегии на соревнованиях по данному виду спорта.

Вход бесплатный. Программу можно посмотреть по ссылке.

Возрастное ограничение: 18+

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# настольный теннис , семинар

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