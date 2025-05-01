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Александр Моор поздравил компанию СИБУР с 30-летием

Губернатор, 09:20 24 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

СИБУРу исполняется 30 лет. Благодаря компании Тюменская область стала центром отечественной нефтехимии, а Тобольск – современным и комфортным для жизни городом, в котором берегут историческое наследие.

"Компания – один из крупнейших налогоплательщиков в региональный бюджет. Она создает рабочие места с достойной оплатой труда. Вносит весомые инвестиции в развитие технического образования", - написал в своих социальных сетях губернатор области Александр Моор.

Глава региона поздравил СИБУР с праздником. "Впереди у нас большие общие дела и планы. Всё – на благо людей, Тюменской области и России", - резюмировал он.

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# Александр Моор , СИБУР

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