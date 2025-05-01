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В Тюменской области вырос спрос на специалистов по инвестициям и стратегии

Экономика, 16:05 26 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Интерес к специалистам по инвестициям, консалтингу и стратегиям вырос в Тюменской области в апреле. Работодатели заявили на 15 % больше вакансий по данным направлениям, сообщает платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Спрос растет и на профессионалов индустрии спорта и красоты, искусства, развлечений и массмедиа, информационных технологий, науки и образования, а также добычи сырья, строительства и недвижимости – прирост за год от 11 % до 3 %.

При этом заметно поредел список дефицитных профессий. На 12 % меньше вакансий компании открыли для административного персонала. Реже стал требоваться домашний и обслуживающий персонал, специалисты из сферы транспорта и логистики, безопасности, страхования, управления персоналом и закупок.

При этом структура спроса на рынке труда в регионе остается достаточно стабильной. Самые востребованные специалисты из профобласти "Рабочий персонал". На них приходится 22 % от всех вакансий, "Строительство, недвижимость" - 21 %, "Производство, сервисное обслуживание" - 19 %, "Продажи, обслуживание клиентов" - 18 % и "Транспорт, логистика, перевозки" - 11 %.

На одну вакансию в регионе за апрель приходилось в среднем 6,3 активных резюме, что соответствует значениям нормы от четырех до 7,9 резюме на вакансию.

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