Казахстанская нефтяная компания стала одним из организаторов техдней TNF-2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на технологические дни Промышленно-энергетического форума TNF-2025 стартовал. Компании-участники получат дополнительные возможности.

Впервые одним из организаторов станет АО НК "КазМунайГаз" Казахстана. Участие казахской национальной нефтяной компании повысит перспективы участников техдней выйти на международные рынки и усилит международный трек TNF, уверены организаторы.

За время существования техдней были получены сотни заявок. Компаниям нередко удается наладить общение с потенциальными заказчиками.

"Наша компания не раз становилась участником технологических дней TNF. Два года назад это дало нам возможность запустить пилотный проект по автоматизации гидродинамических исследований совместно с "НОВАТЭК НТЦ". В прошлом году мы запустили пилотный проект с компанией "Сургутнефтегаз" и продолжаем строить взаимодействие", - сообщил генеральный директор ООО "ОЗНА-Диджитал солюшнс" Роман Габдулхаков.

Направления для отбора на Технологические дни формируются с учетом актуальных вызовов и потребностей компаний-недропользователей. В этом году список направлений, по которым собираются проекты, изменен. Проекты проходят экспертизу специалистов Нефтегазового кластера и компаний-организаторов. Лучшие решения будут представлены на полях форума TNF. Также отобранные проекты получат возможность попасть в Техноброкер двух крупнейших нефтегазовых компаний.

Узнать подробности и подать заявку можно до 31 июля на сайте форума.