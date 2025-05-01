Социальные обязательства 2024 года в Тюменской области выполнены полностью

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

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Работа по выполнению социальных обязательств в Тюменской области построена системно, в 2024 году все они были выполнены в полном объеме. На социальную политику в минувшем году направлена большая часть расходов в бюджете – это свыше 113,6 млрд руб.

Это отметили депутаты Тюменской областной думы в ходе рассмотрения отчета правительства региона об исполнении областного бюджета за 2024 год.

Большая часть расходов в бюджете традиционно направлена на образование и здравоохранение – более 51,4 млрд руб и 24,6 млрд руб. соответственно.

"Бюджет в 2024 году, как всегда, носил социальный характер и был направлен на дальнейшее экономическое и инфраструктурное развитие Тюменской области, что соответствует стратегическим приоритетам региона ", - подчеркнула председатель комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко.

По словам заместителя председателя Тюменской областной думы Натальи Шевчик, исполнение бюджета – это всегда большая и серьезная работа.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Какие бы реалии ни возникали, нас не "лихорадит" ни по одному направлению. Бюджет исполнен достойно и в этом заслуга правительства региона, всех органов исполнительной власти. На 100 процентов выполняются национальные проекты, и бюджет по-прежнему имеет социальную направленность и наполненность ресурсами для выполнения социальных обязательств в полном объеме", - отметила она в своем выступлении.

Напомним, отчет об исполнении регионального бюджета в 2024 году утвердили депутаты в ходе 39 заседания Тюменской областной думы 27 мая.

Инна Кондрашкина