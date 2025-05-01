В Тюменской области создали эффективный механизм для предупреждения ЧС, считает Чуйко

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

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В Тюменской области сформирован прочный фундамент для противостояния чрезвычайным ситуациям. И это, по словам депутата Тюменской областной думы Романа Чуйко, результат целенаправленной и планомерной работы правительства региона на протяжении последних лет.

"Правительство Тюменской области в 2023, особенно в 2024 году, потратило почти два миллиарда рублей на безопасность наших граждан, - отметил он, комментируя отчет губернатора о результатах деятельности правительства Тюменской области в 2024 году. – В этом году паводок прошел для нас почти штатно. И это закономерность, обусловленная формированием в последние годы прочного фундамента для противостояния чрезвычайным ситуациям. Построены защитные сооружения, создана своя противопожарная служба, укреплялась ее материально-техническая база, заготовлены запасы сил и средств".

Роман Чуйко выразил надежду, что правительство региона будет столь же проницательным и в других сферах, касающихся безопасности граждан. "Ведь главная потребность человека – потребность безопасности, и задача любого уровня власти и государства в целом обеспечение безопасности своих граждан", - подчеркнул депутат.

Борис Олейник