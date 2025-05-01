Родственники погибших участников СВО смогут получить земельный участок бесплатно

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Родители и дети погибших участников СВО смогут получить земельный участок бесплатно. Проект закона Тюменской области № 2498-07 "О внесении изменений в Закон Тюменской области "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно" приняли в первом и втором окончательном чтении депутаты областной думы 27 мая. Голосование проходило на 39-м заседании регионального парламента седьмого созыва.

Таким образом, круг получателей мер поддержки этой категории на предоставление земельного участка в собственность бесплатно был расширен. Напомним, инициатива об изменении порядка предоставления земельного участка бесплатно ранее была внесена для рассмотрения правительством Тюменской области.

"Законопроектом уточняется состав лиц, которые могут выступать в качестве родных погибшего участника специальной военной операции. Предлагается учитывать такие юридические факты, как лишение или ограничение родительских прав в отношении участника СВО", — произнес председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской облдумы Владимир Ковин.

Правом получить бесплатный земельный участок или предоставляемую вместо него социальную выплату могут воспользоваться дети погибшего участника СВО либо один из детей в случае, если супруга не может получить льготу, так как она не зарегистрирована по месту проживания, ранее получала участок бесплатно по основаниям Земельного кодекса. Также передать его могут родителям погибшего бойца, если они не лишены родительских прав и не ограничены в них.

Инна Пахомова