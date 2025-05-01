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Наталья Шевчик назвала ключевые направления деятельности правительства Тюменской области

Политика, 16:27 27 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

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Заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик назвала ключевые направления деятельности регионального правительства в 2024 году: это поддержка семей, забота о здоровье матери и ребенка. Она прокомментировала отчет губернатора Александра Моора о деятельности регионального правительства за 2024 год.

Прирост населения Тюменской области в завершившийся Год семьи – очень важный интегральный показатель. И это, по словам Натальи Шевчик, как рождаемость, так и миграционный приток.

"Приезжают специалисты, которые здесь находят свое место, и это тоже показатель качества жизни в регионе и динамики его развития, о которой в своем отчете о деятельности правительства Тюменской области в 2024 году говорил губернатор", - подчеркнула она.

Заместитель председателя Тюменской областной думы, комментируя отчет, подробно остановилась на социальной политике. "Это выполнение бюджетных обязательств перед всеми категориями получателей социальных льгот, пособий. Но это еще и показатель качества услуг и всей деятельности социальной сферы. Сегодня удовлетворенность населения деятельностью социального блока – 97 %. Это очень высокая цифра", - сказала Наталья Шевчик.

Тюменская область привлекательна доступностью и качеством образования - дошкольного, дополнительного, высшего, профессионального. "Мы сегодня можем сказать, что наш регион в топе субъектов, которые демонстрируют устойчивое развитие качества образования, - сообщила она. - Сегодня губернатор говорил, что мы гордимся нашей отраслью здравоохранения. И мы действительно можем ею гордиться. Тюменская область - один из лучших регионов, оказывающих онкологическую помощь, один из лучших регионов по родовспоможению и детству, по борьбе с сахарным диабетом, с сердечно-сосудистыми заболеваниями".

Наталья Шевчик подчеркнула, что все, о чем сегодня говорил губернатор – это результат слаженной работы всего субъекта, населения, предприятий и организаций, которые каждый день вносят вклад в развитие региона.

Борис Олейник

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# Александр Моор , облдума , отчет2024

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