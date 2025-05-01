  • 27 мая 202527.05.2025вторник
  • USD79,6588
    EUR90,4644
  • В Тюмени 24..26 С 7 м/с ветер юго-западный

Депутаты оценили деятельность сенатора РФ от Тюменской области

Политика, 17:01 27 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

Отчет о деятельности в Совете Федерации и комитете по бюджету и финансовым рынкам представил сенатор РФ Дмитрий Горицкий на 39-м заседании Тюменской областной думы 27 мая. Он рассказал о наиболее значимых законах, принятых в 2024 году, и ключевых направлениях работы высшего представительного и законодательного органа.

В 2024 году состоялось 24 заседания Совета Федерации, было рассмотрено более 560 законов. В своем докладе Дмитрий Горицкий остановился на наиболее важных, в частности, на поддержке участников СВО и их близких по вопросам реабилитации, трудоустройства, получения образования и обеспечения жильем. Принятые в 2024 году законы регулируют разные аспекты: беззаявительный порядок получения ежемесячной денежной выплаты ветеранами боевых действий, предоставления им льгот по кредитам, освобождение участников СВО и членов всех семей от уплаты налога на имущества и другие.

Следующая важная тема, которая занимала центральное место в повестке Совета Федерации в Год семьи, — это поддержка семей с детьми, связанная с пособиями и льготами, статусом многодетных семей.

"Кроме того, были одобрены важнейшие законы, направленные на сохранение наших традиционных семейных ценностей. Имеется в виду запрет на усыновление и передачу под опеку российских детей гражданам государств, в которых разрешена смена пола, и запрет на пропаганду отказа от деторождения", — отметил Дмитрий Горицкий.

В области экономических региональных законов в 2024 году был принят важный закон о совершенствовании налоговой системы, чтобы сделать ее более справедливой. Впервые за долгие годы были внесены кардинальные изменения в систему налогообложения как физических, так и юридических лиц.

Также в фокусе внимания Совета Федерации находились вопросы финансового укрепления субъектов Российской Федерации. На решение этой задачи был направлен закон, освобождающий регионы от погашения в 2024 году двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Поддержка регионов прописана и в законе о федеральном бюджете на 2025 год, а также на следующие три года.

Совместно с Росимуществом в прошедшем году Совет Федерации занялся вопросом заброшенных бесхозяйственных объектов в регионах. Была проведена общенациональная ревизия, в ходе которой было выявлено более шести тысяч объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии. По каждому из них сегодня определяется целевая функция с указанием плановых сроков реализации. Такие объекты есть и в Тюменской области.

"Как сенатором Российской Федерации в ходе пленарных заседаний Совета Федерации мной были подготовлены и рассмотрены, а также доложены 18 федеральных законов. Среди них: федеральный закон о внесении изменений в статью 23 примечание 4 федерального закона о банках и банковской деятельности, а также федеральный закон о несостоятельности и банкротстве в части совершенствования ликвидационных процедур в отношении финансовых организаций", — рассказал Дмитрий Горицкий.

В рамках работы с обращениями граждан в регионе он провел 15 личных приемов. Около 30 % обращений напрямую касались участников СВО и членов их семей. Это были жалобы на необеспечение причитающихся выплат членам семей погибших военнослужащих, на отсутствие поступления денежного довольствия в полном объеме и другие вопросы.

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов высоко оценил деятельность сенатора РФ от Тюменской области.

"Мне тоже довелось работать в Совете Федерации, поэтому то, что Дмитрием Юрьевичем было подготовлено 18 федеральных законов, это достойный результат. Не могу не отметить его работу по личному приему граждан", — заключил он.

Вера Коршунова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Дмитрий Горицкий , облдума , отчет2024

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:01 27.05.2025Депутаты оценили деятельность сенатора РФ от Тюменской области
16:27 27.05.2025Наталья Шевчик назвала ключевые направления деятельности правительства Тюменской области
16:05 27.05.2025Родственники погибших участников СВО смогут получить земельный участок бесплатно
15:43 27.05.2025В Тюменской области создали эффективный механизм для предупреждения ЧС, считает Чуйко

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора