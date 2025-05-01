Депутаты оценили деятельность сенатора РФ от Тюменской области

| Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

Отчет о деятельности в Совете Федерации и комитете по бюджету и финансовым рынкам представил сенатор РФ Дмитрий Горицкий на 39-м заседании Тюменской областной думы 27 мая. Он рассказал о наиболее значимых законах, принятых в 2024 году, и ключевых направлениях работы высшего представительного и законодательного органа.

В 2024 году состоялось 24 заседания Совета Федерации, было рассмотрено более 560 законов. В своем докладе Дмитрий Горицкий остановился на наиболее важных, в частности, на поддержке участников СВО и их близких по вопросам реабилитации, трудоустройства, получения образования и обеспечения жильем. Принятые в 2024 году законы регулируют разные аспекты: беззаявительный порядок получения ежемесячной денежной выплаты ветеранами боевых действий, предоставления им льгот по кредитам, освобождение участников СВО и членов всех семей от уплаты налога на имущества и другие.

Следующая важная тема, которая занимала центральное место в повестке Совета Федерации в Год семьи, — это поддержка семей с детьми, связанная с пособиями и льготами, статусом многодетных семей.

"Кроме того, были одобрены важнейшие законы, направленные на сохранение наших традиционных семейных ценностей. Имеется в виду запрет на усыновление и передачу под опеку российских детей гражданам государств, в которых разрешена смена пола, и запрет на пропаганду отказа от деторождения", — отметил Дмитрий Горицкий.

В области экономических региональных законов в 2024 году был принят важный закон о совершенствовании налоговой системы, чтобы сделать ее более справедливой. Впервые за долгие годы были внесены кардинальные изменения в систему налогообложения как физических, так и юридических лиц.

Также в фокусе внимания Совета Федерации находились вопросы финансового укрепления субъектов Российской Федерации. На решение этой задачи был направлен закон, освобождающий регионы от погашения в 2024 году двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Поддержка регионов прописана и в законе о федеральном бюджете на 2025 год, а также на следующие три года.

Совместно с Росимуществом в прошедшем году Совет Федерации занялся вопросом заброшенных бесхозяйственных объектов в регионах. Была проведена общенациональная ревизия, в ходе которой было выявлено более шести тысяч объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии. По каждому из них сегодня определяется целевая функция с указанием плановых сроков реализации. Такие объекты есть и в Тюменской области.

"Как сенатором Российской Федерации в ходе пленарных заседаний Совета Федерации мной были подготовлены и рассмотрены, а также доложены 18 федеральных законов. Среди них: федеральный закон о внесении изменений в статью 23 примечание 4 федерального закона о банках и банковской деятельности, а также федеральный закон о несостоятельности и банкротстве в части совершенствования ликвидационных процедур в отношении финансовых организаций", — рассказал Дмитрий Горицкий.

В рамках работы с обращениями граждан в регионе он провел 15 личных приемов. Около 30 % обращений напрямую касались участников СВО и членов их семей. Это были жалобы на необеспечение причитающихся выплат членам семей погибших военнослужащих, на отсутствие поступления денежного довольствия в полном объеме и другие вопросы.

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов высоко оценил деятельность сенатора РФ от Тюменской области.

"Мне тоже довелось работать в Совете Федерации, поэтому то, что Дмитрием Юрьевичем было подготовлено 18 федеральных законов, это достойный результат. Не могу не отметить его работу по личному приему граждан", — заключил он.

Вера Коршунова