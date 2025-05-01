Тюменские нотариусы подали более 7,6 тысяч заявлений на регистрацию недвижимости

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

7 тыс. 675 заявлений на регистрацию недвижимости подали нотариусы Тюменской области с января по апрель. Они наделены полномочиями направлять документы в органы регистрации прав.

"Подача нотариусами документов на регистрацию в Росреестр осуществляется только в электронном формате, что способствует проведению процедуры в минимально короткие сроки – в течения дня, следующего за днем приема документов", - пояснил заместитель руководителя управления Росреестра по Тюменской области Игорь Ткаченко.

Напомним, с января 2025 г. для исключения мошеннических схем при сделках с недвижимостью обязательному нотариальному удостоверению подлежат договоры дарения недвижимости, заключенные между гражданами.