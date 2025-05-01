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Объем похищенных кибермошенниками средств в 2024 году на Урале составил 9 млрд рублей

Политика, 14:15 28 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В регионах Уральского федерального округа растет число преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий – в 2024 году кибермошенники похитили более 9 мдрд рублей.

Жертвами мошенников, как было отмечено на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, которое провел полномочный представитель президента России Артём Жога, становятся самые уязвимые категории граждан: пенсионеры, дети, молодёжь. Зачастую такие преступления координируются иностранными спецслужбами. Похищенные средства идут на финансирование врагов, а потерпевшие становятся объектами психологического воздействия – их склоняют к совершению терактов и диверсий на территории России, сообщает пресс-служба полпредства.

Тема находится под пристальным вниманием органов федеральной власти. Постоянно совершенствуется законодательство, реализуются меры по защите персональных данных, внедряются современные технические решения. "Однако без системной и настойчивой разъяснительной работы с населением государственные меры могут оказаться не достаточно эффективными", - отметил Артём Жога.

Полпред предложил выработать эффективные подходы к организации и проведению в регионах Уральского федерального округа масштабной информационной кампании по профилактике кибермошенничества. "Граждане должны получать понятную и актуальную информацию, которая позволит максимально защитить их от мошенников", – подчеркнул Артём Жога.

Кроме этого, участники заседания обсудили вопросы противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке, в том числе борьбу с дропперством, а также незаконным операциям при реализации концессионных соглашений. На данный момент в УФО заключено 296 концессионных соглашений. Их общий объём финансирования - более 240 млрд рублей. Представители органов региональной власти субъектов УФО, силовых и надзорных ведомств, а также Уральского главного управления Банка России, участвовавшие в заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, обсудили комплекс мероприятий, который обеспечит целевое и эффективное расходование бюджетных средств.

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# Артем Жога , кибермошенничество

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