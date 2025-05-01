Наставничество на тюменских предприятиях становится новой профессией

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уникальный образовательный проект по подготовке профессиональных наставников на производстве набирает обороты в Тюменской области. Более 100 сотрудников предприятий региона проявили интерес к участию в проекте "Наставничество на производстве" за первые месяцы 2025 года, и уже 60 человек активно осваивают новые компетенции. Для сравнения: в прошлом году курсы успешно завершили 80 слушателей, что говорит о растущей популярности и востребованности программы.

По мнению специалистов, наставничество становится ключевым инструментом развития производственного потенциала региона. Как отмечает заведующая сектором учебно-методического сопровождения областного Центра опережающей профессиональной подготовки Светлана Карамзина, в современных условиях найти специалиста, готового сразу приступить к работе без периода адаптации, практически невозможно. Именно поэтому наставничество является наиболее эффективным методом решения этой проблемы.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональный проект подготовки наставников от областного ЦОПП включает комплексный подход к обучению. Слушатели изучают методологию наставничества, осваивают психолого-коммуникативные аспекты работы, учатся сопровождать сотрудников с особыми потребностями и получают практические навыки производственного наставничества. Особое внимание уделяется сбалансированному сочетанию лекционной и самостоятельной работы – для этого разработаны специальные рабочие тетради по каждому модулю.

Проект уже объединил представителей ведущих предприятий региона: Тюменский НПЗ, ТДСК, Мостострой-11, ГМС Нефтемаш, СУЭНКО, Свеза Тюмень и другие компании. Каждый выпускник программы получает официальный значок "Наставник на производстве", подтверждающий его квалификацию.

"В 2025 году программа будет дополнена новыми образовательными материалами – разработками реальных кейсов и лучших практик наставничества от предприятий региона. Это позволит слушателям получить не только теоретические знания, но и практический опыт, необходимый для эффективной работы наставником", - подчеркнула Светлана Карамзина.

Проект, по ее словам, демонстрирует успешное развитие системы профессионального наставничества в регионе, становясь важным инструментом поддержки молодых специалистов и развития кадрового потенциала предприятий Тюменской области.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина