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В Исетском районе модернизируют систему водоснабжения и водоотведения по концессии

Экономика, 10:57 30 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Систему водоснабжения и водоотведения модернизируют в Исетском районе. Масштабный проект реализует "Росводоканал Тюмень". По концессионному соглашению компания построит новые и обновит существующие водоочистные и канализационные очистные сооружения, проложит сети.

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"Продолжается реализация концессионного соглашения, заключённого с компанией "Росводоканал Тюмень". Предусмотрен большой проект. Текущий сезон будет первым для компании в Исетском районе. Предполагается строительство и канализационных очистных сооружений, и модернизация действующих, прокладка водопроводной сети и ликвидация дефицита чистой питьевой воды", - рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Семён Тегенцев.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

По словам генерального директора "Росводоканал Тюмень" Ольги Сарбаевой, в село Исетское компания зашла в декабре. За это время проделан значительный объем работы.

"Полгода назад мы заключили трехстороннее соглашение с правительством Тюменской области и администрацией Исетского района. Общий объем инвестиций составляет около 3,7 миллиарда рублей. Под реновацию попадут все водоочистные станции и канализационные очистные сооружения в райцентре и поселке Кировском", - уточнила руководитель предприятия.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Она отметила, что реновации муниципальное образование ждало очень долго. Решение, которое принял губернатор Тюменской области Александр Моор, очень своевременное. Модернизация повысит качество воды во всем районе, улучшит экологическую обстановку, возчики смогут сливать жидкие отходы на централизованной технологической площадке. При этом существенно сократиться плечо вывоза стоков, что отразится на стоимости услуги.

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В Исетском районе стал действовать единый тариф. Жители уже почувствовали экономическую выгоду от этого. Важно, что коллектив ранее муниципального предприятия, которое обслуживало эту инфраструктуру, "Росводоканал Тюмень" принял в свой районный цех. Их обеспечили спецодеждой, техникой, закупили девять единиц спецтехники для обслуживания и эксплуатации сетей. Обновляют и технологическое оборудование ключевых ресурсоснабжающих объектов.

"На водоочистной станции мы меняем фильтрующий материал. Для этого закупили 52 тонны кварцевого песка различной фракции. Это улучшит качество питьевой воды на Исетское. Большой объем работ мы провели на скважинах – заменили 18 глубинных насосов. На скважинах вместе с гидрогеологами провели исследования и установили насосы на большую глубину. Так стало поступать меньше взвеси на водоочистные станции. Мощность инфраструктуры водоочистки до трех тысяч кубических метров в сутки. В этом году будем ее увеличивать", - уточнил начальник цеха объектов, обслуживающих водоснабжение и водоотведение Исетского района "Росводоканал Тюмень" Владимир Шарашкин.

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Он подчеркнул, что благодаря концессионеру в распоряжении коллектива теперь есть современная спецтехника, в том числе для промывки канализационной системы, чистки колодцев.

За сезон 2025 года коллектив проделает большой объем работ: от проектирования трех линейных объектов – реконструкция квартальных сетей в селе Исетском, водопровод и централизация подачи воды до села Солобуево, канализационный коллектор до села Шорохово - до их строительства. Это значительно улучшит качество ресурсоснабжения в районе.

Оксана Корнеенкова

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# ЖКХ , Исетский район , концессионное соглашение , Росводоканал Тюмень , Семен Тегенцев

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