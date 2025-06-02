Первенство России по скалолазанию среди самых юных спортсменов впервые пройдет в Тюмени

| Фото: Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

Первенство России по скалолазанию среди спортсменов самой юной возрастной группы 10-13 лет пройдет в Тюмени в Легкоатлетическом манеже с 3 по 6 июня. Побороться за звание сильнейших в стране готовы 274 участника из 35 регионов. Они разыграют медали в трех дисциплинах: “Лазание на трудность”, “Лазание на скорость” и “Боулдеринг”, сообщает Общероссийская общественная организация Федерации скалолазания России.

Первенство в этой возрастной группе традиционно проходит в начале июня. Самостоятельным стартом турнир в самой многочисленной из детских групп стал с 2018 года. В разное время его принимали Пермь, Воронеж, Красноярск. В Тюмени этот старт проводится впервые.

В нынешнем году у юных спортсменов уже было три старта. В январе они могли выступить на “Рождественском турнире” в Воронеже, в марте - на Всероссийских соревнованиях в Москве, а в мае - на турнире того же ранга в Калининграде.

Среди участников есть победители и призеры первенств России прошлых лет: Арсений Боровков (Калининградская область) - победитель первенства России 2024 в лазании на трудность и боулдеринге, победитель первенства России 2022 в лазании на трудность, бронзовый призер первенства России 2023 в лазании на трудность и боулдеринге; Лев Кузовлев (Тюменская область) - серебряный призер первенства России 2024 в лазании на трудность; Александра Мокруша (Санкт-Петербург) - серебряный призер первенства России 2024 в боулдеринге, бронзовый призер первенства России 2024 в лазании на трудность.

Программа соревнований здесь.