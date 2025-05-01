Ребенок получил травмы в ДТП на трассе в Упоровском районе
Два автомобиля ВАЗ столкнулись на 31 км региональной автодороги Центральный – Емуртла – Видоново – Курганская область в Упоровском районе 31 мая.
По предварительным данным областной Госавтоинспекции, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102, совершая разворот налево от автобусной остановки, не пропустил автомобиль ВАЗ-212140. Водитель ВАЗ-21102 права управления транспортом не имеет.
В ДТП получили ранения оба водителя и 4-летний пассажир автомобиля ВАЗ-212140, сын водителя. Мальчик перевозился с нарушением ПДД, без детского удерживающего устройства. Отец ребенка привлечен к административной ответственности.
Обстоятельства ДТП выясняются.