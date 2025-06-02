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Шесть дворов в Калининском округе благоустроят за лето

Экономика, 16:49 02 июня 2025

управы Калининского административного округа | Фото: управы Калининского административного округа

Шесть дворовых территорий Калининского округа Тюмени преобразятся летом 2025 года в рамках программы благоустройства. Работы на объектах уже находятся в активной стадии, сообщает городская администрация.

управы Калининского административного округа | Фото: управы Калининского административного округа

Как отметили в ходе выездного совещания представители структур, работы на территориях у домов №№ 65а и 57 по ул. Мира и дома № 165 по Московскому тракту идут строго по графику.

управы Калининского административного округа | Фото: управы Калининского административного округа

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# благоустройство , ремонт дворов

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