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Тюменский борец ММА вернулся с победой из Таиланда

Спорт, 12:47 02 июня 2025

департамент по спорту и молодёжной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодёжной политике Тюмени

Тюменский боец ММА Иван Гниздицкий одержал победу в турнир ONE Friday Nights 110 в Бангкоке, сообщает городской департамент по спорту и молодёжной политике.

В рамках турнира состоялся поединок между российским бойцом, представляющим клуб "Чинги-Тура", и узбекистанским спортсменом Хуршидбеком Бозарбоевым.

Соперники впервые вышли на ринг друг против друга. До этой встречи у обоих спортсменов не было поражений и каждая победа была досрочной.

Иван Гниздицкий смог завершить поединок уже в первом раунде, продолжив свою беспроигрышную серию. В марте он выиграл техническим нокаутом, одолев американца Кевина Чёрча.

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