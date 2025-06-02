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Школьниц на арендованном электросамокате сбил автомобиль в Тюмени

Происшествия, 11:52 02 июня 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Девочки 13 и 14 лет на арендованном электросамокате пострадали в ДТП вечером 31 мая в Тюмени, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Школьницы не спешившись выехали на нерегулируемый пешеходный переход. Водитель автомобиля Honda не успела среагировать и затормозить.

В результате аварии обе девочки получили травмы.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП , электросамокаты

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