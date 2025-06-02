Двух человек спасли на пожарах в Тюменской области 1 июня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двух человек спасли на пожарах сотрудники МЧС России по Тюменской области 1 июня. Всего на территории региона за минувшие сутки зафиксировано 10 техногенных пожаров.

Один человек был спасён на пожаре в двухэтажном жилом доме на ул. Осипенко в Заводоуковске. Огонь повредил внутреннюю отделку. Предварительная причина - занесение открытого источника огня.

Из-за неосторожности при курении загорелась квартира в жилом доме на ул. Гороховского в Ялуторовске. Площадь пожара составила 5 кв. м, спасён один человек.

В Тюмени на ул. Черепанова произошёл пожар в двухквартирном жилом доме. Огонь повредил внутреннюю отделку квартиры и перекинулся на крышу. Один человек получил травмы. Предварительная причина - короткое замыкание.

Вечером 1 июня горел нежилой дом в с. Пеганово Бердюжского района. Огонь повредил внутреннюю отделку на площади 4 кв. м. Пострадавших нет. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнём.

В Ялуторовске на ул. Фисунова горела хозяйственная постройка. Площадь пожара составила 4 кв. м. Предварительная причина - нарушение правил эксплуатации печи.

В СНТ "Искатель" Тюменского района горела хозяйственная постройка. Площадь пожара составила 4 кв. м. Предварительная причина - короткое замыкание.