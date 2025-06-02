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В Тюменской области в выходные дни задержали 36 пьяных водителей

Происшествия, 17:00 02 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

36 пьяных водителей задержали в Тюменской области 31 мая и 1 июня. Всего с начала года от управления транспортом отстранены почти две тысячи нетрезвых водителей, в том числе около 200 - за повторное пьяное вождение, сообщает Госавтоинспекция региона.

В июне запланировано проведение трех сплошных проверок водителей на трезвость в ряде городов и районов области, а также в Тюмени. Это связано с тем, что в жаркую погоду пьяных водителей становится больше: жители региона отдыхают у водоемов и в ряде случаев возвращаются домой на автомобиле, провоцирую аварийность на дороге.

В начале лета также пройдут рейды ДПС у садовых товариществ, водоемов, на "дачных" трактах. Сотрудники Госавтоинспекции призывают земляков к благоразумию на дорогах и трезвому вождению.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , пьяные водители

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