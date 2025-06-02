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Пожар в жилом доме потушили в тюменском СНТ "Корабельщик"

Происшествия, 20:23 02 июня 2025

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Пожар произошел в СНТ "Корабельщик" в Тюмени вечером 2 июня. По данным регионального МЧС, горел жилой дом на улице Молодёжной.

На месте вызова работали 20 сотрудников подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области, было задействовано шесть единиц техники.

По предварительной информации пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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