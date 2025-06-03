Аграрии Армизонского района засеяли более половины запланированных площадей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

64 % составила площадь ярового сева в Армизонском районе. Под культурами уже более 14 тыс. га полей, сообщает администрация муниципалитета.

Из общего объема – 13,4 тыс. га – под зерновыми и зернобобовыми , под картофелем - 185 га, что составило 93 % от плана.

Агропредприятия и хозяйства приобрели 1 тыс. 410 тонн удобрений. Их использовали для посевов на площади 8 тыс. 754 га.

Обеззараживание семян произвели в опережающем объеме – 149 % от плана в цифровом значении – это 1 тыс. 884 тонны.

Из 44 хозяйств района 20 уже завершили посевную.