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Аграрии Армизонского района засеяли более половины запланированных площадей

Экономика, 16:05 03 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

64 % составила площадь ярового сева в Армизонском районе. Под культурами уже более 14 тыс. га полей, сообщает администрация муниципалитета.

Из общего объема – 13,4 тыс. га – под зерновыми и зернобобовыми , под картофелем - 185 га, что составило 93 % от плана.

Агропредприятия и хозяйства приобрели 1 тыс. 410 тонн удобрений. Их использовали для посевов на площади 8 тыс. 754 га.

Обеззараживание семян произвели в опережающем объеме – 149 % от плана в цифровом значении – это 1 тыс. 884 тонны.

Из 44 хозяйств района 20 уже завершили посевную.

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# АПК , Армизонский район , посевная кампания

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