  • 3 июня 20253.06.2025вторник
  • В Тюмени 26..28 С 4 м/с ветер южный

Банкам и некредитным финансовым организациям запрещено информировать граждан с помощью иностранных мессенджеров

Экономика, 17:34 03 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С 1 июня 2025 года банкам, некредитным финансовым организациям, операторам связи, владельцам маркетплейсов, госорганам и другим субъектам, определенным в законе, запрещено информировать граждан и общаться с клиентами с помощью иностранных мессенджеров.

Изменения в законодательстве, принятые в марте текущего года, направлены на защиту граждан от действий кибермошенников, сообщается на сайте Госдумы.

"Сотовые операторы смогут передавать sms с кодами для подтверждения аутентификации или совершения значимого действия на портале Госуслуг только после завершения звонка. Таким образом, злоумышленники не смогут удерживать внимание человека во время получения кода", - отмечено в сообщении.

Как отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, "принятые меры позволят защитить граждан от действий преступников и уберечь их от финансовых потерь".

"Борьба с мошенниками — один из ключевых приоритетов Госдумы в эту сессию. Мы совершенствуем правовое поле таким образом, чтобы исключить для них возможность наживаться на людях", – сказал Вячеслав Володин.

Комплекс мер, направленных на борьбу с кибермошенничеством, с 1 августа дополнится правом абонента направлять операторам связи отказ от получения рассылок. С 1 сентября начнет действовать ряд других норм. В том числе банки будут обязаны ограничить снятие наличных через банкомат в случае подозрения, что клиент делает это под влиянием злоумышленников, а операторы связи – маркировать звонки, поступающие от юридических лиц или ИП.

На рассмотрении депутатов находятся и другие инициативы. В частности, готовятся ко второму чтению законопроекты, направленные на защиту детей от вовлечения в незаконные финансовые операции, и об уголовной ответственности для дропперов. По словам Вячеслава Володина, "разработанные нормы ограничат преступников в возможностях обналичивания похищенных денег через цепочку соучастников, позволят более эффективно защищать граждан и их сбережения".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госдума , кибермошенники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:45 03.06.2025Ассоциация крупнейших потребителей ПО и оборудования стала партнером TNF
17:34 03.06.2025Банкам и некредитным финансовым организациям запрещено информировать граждан с помощью иностранных мессенджеров
17:23 03.06.2025В Тюменской области до 2027 года продлили "налоговые каникулы" для начинающих предпринимателей
16:05 03.06.2025Аграрии Армизонского района засеяли более половины запланированных площадей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора