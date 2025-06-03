Банкам и некредитным финансовым организациям запрещено информировать граждан с помощью иностранных мессенджеров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С 1 июня 2025 года банкам, некредитным финансовым организациям, операторам связи, владельцам маркетплейсов, госорганам и другим субъектам, определенным в законе, запрещено информировать граждан и общаться с клиентами с помощью иностранных мессенджеров.

Изменения в законодательстве, принятые в марте текущего года, направлены на защиту граждан от действий кибермошенников, сообщается на сайте Госдумы.

"Сотовые операторы смогут передавать sms с кодами для подтверждения аутентификации или совершения значимого действия на портале Госуслуг только после завершения звонка. Таким образом, злоумышленники не смогут удерживать внимание человека во время получения кода", - отмечено в сообщении.

Как отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, "принятые меры позволят защитить граждан от действий преступников и уберечь их от финансовых потерь".

"Борьба с мошенниками — один из ключевых приоритетов Госдумы в эту сессию. Мы совершенствуем правовое поле таким образом, чтобы исключить для них возможность наживаться на людях", – сказал Вячеслав Володин.

Комплекс мер, направленных на борьбу с кибермошенничеством, с 1 августа дополнится правом абонента направлять операторам связи отказ от получения рассылок. С 1 сентября начнет действовать ряд других норм. В том числе банки будут обязаны ограничить снятие наличных через банкомат в случае подозрения, что клиент делает это под влиянием злоумышленников, а операторы связи – маркировать звонки, поступающие от юридических лиц или ИП.

На рассмотрении депутатов находятся и другие инициативы. В частности, готовятся ко второму чтению законопроекты, направленные на защиту детей от вовлечения в незаконные финансовые операции, и об уголовной ответственности для дропперов. По словам Вячеслава Володина, "разработанные нормы ограничат преступников в возможностях обналичивания похищенных денег через цепочку соучастников, позволят более эффективно защищать граждан и их сбережения".