12 проектов реализовали в Тюменской области через механизм технологического брокерства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Механизм "Технологический брокер" успешно апробировали в Тюменской области на 12 проектах. Направление реализуется через региональный Нефтегазовый кластер, сообщает информационный центр областного правительства.

Напомним, система технологического брокерства была презентована на II саммите TNF в Тюмени в 2024 году. В ее рамках производитель получает от нефтегазовых компаний оплачиваемый заказ на разработку и проведение испытаний опытного образца. Предложение формирует вертикально интегрированная нефтяная компания.

"Главная наша цель - помочь заказчику решить производственную задачу через создание нужной ему продукции или технологии, используя компетенции, опыт, производственные и людские ресурсы предприятий Тюменской области, а так же научную базу тюменских вузов", - прокомментировал заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев.