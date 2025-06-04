95 СНТ Тюменской области подключат к газу в течение двух лет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

95 садоводческих объединений Тюменской области, которые входят в состав населенного пункта, получат газ по программе догазификации до 2026 года. Это 4 тыс. 306 домовладений.

Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов на выездном заседании комитета Тюменской облдумы по экономической политике и природопользованию в компании "Газпром межрегионгаз Север" 4 мая.

"Работа по программе только начата. Она реализуется чуть более полугода, но, тем не менее, уже 10 домовладений подключили газ. Сейчас коллеги находятся на стадии активной разработки проектной документации", - добавил он.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Бесплатное подключение возможно, если населенный пункт газифицирован, принято решение общего собрания членов СНТ, в домовладении ранее не было газа. Кроме этого, должно быть зарегистрировано право собственности на дом и земельный участок.

Напомним, 242 сельских поселения газифицируют в регионе с 2025 по 2028 год.

Виктория Макарова