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95 СНТ Тюменской области подключат к газу в течение двух лет

Экономика, 15:45 04 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

95 садоводческих объединений Тюменской области, которые входят в состав населенного пункта, получат газ по программе догазификации до 2026 года. Это 4 тыс. 306 домовладений.

Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов на выездном заседании комитета Тюменской облдумы по экономической политике и природопользованию в компании "Газпром межрегионгаз Север" 4 мая.

"Работа по программе только начата. Она реализуется чуть более полугода, но, тем не менее, уже 10 домовладений подключили газ. Сейчас коллеги находятся на стадии активной разработки проектной документации", - добавил он.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Бесплатное подключение возможно, если населенный пункт газифицирован, принято решение общего собрания членов СНТ, в домовладении ранее не было газа. Кроме этого, должно быть зарегистрировано право собственности на дом и земельный участок.

Напомним, 242 сельских поселения газифицируют в регионе с 2025 по 2028 год.

Виктория Макарова

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# Газпром межрегионгаз , Павел Перевалов , СНТ

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